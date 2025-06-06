Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подчеркнул, что новые нацпроекты выступают основными инструментами формирования будущего страны.
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