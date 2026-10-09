Masa Passes The Hat: SoftBank Seeks $100 Billion From The Gulf After Maxing Out Junk Bonds, Margin Loans And Japanese Retail The scramble for AI cash is on (or rather, accelerating).
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