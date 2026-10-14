Я стояла посреди гостиной с телефоном в руке, когда услышала звук подъезжающей машины. На экране было фото: мой муж Андрей, улыбающийся, с бокалом вина, а рядом — женская рука с тонким браслетом.
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