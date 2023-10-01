НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Модрич впервые за 11 лет остался в запасе «Реала» на 2 матча подряд, не имея травм и дисквалификаций

Модрич впервые за 11 лет остался в запасе «Реала» на 2 матча подряд, не имея травм и дисквалификаций

38-летний полузащитник остался в запасе «Мадрида» на матчи Ла Лиги против «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жироны» (3:0) после замены в перерыве дерби с «Атлетико» (1:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх