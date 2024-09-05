Зеленский попытался объяснить отставку главы МИД Украины Кулебы Глава киевского режима в интервью украинскому СМИ попытался объяснить «осенний чиновникопад».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский попытался объяснить отставку главы МИД Украины Кулебы Глава киевского режима в интервью украинскому СМИ попытался объяснить «осенний чиновникопад».
Свежие комментарии