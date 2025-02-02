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«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Открыла Америку ))))
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13 час.
АС
Александр Сысоев
А вот представьте себе, да, для американцев она открыла, если и не всю Америку, то США это т очно.
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13 час.
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