Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Ингредиенты Куриное филе – 4 шт. Сливочное масло – 100 г Яйца – 2 шт. Панировочные сухари – 150 г Мука – 50 г Молоко – 200 мл Растительное масло для жарки – 500 мл Соль, перец – по вкусу ПриготовлениеШаг 1: Подготовка куриного филе Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.