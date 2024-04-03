Помощь от Ксюши Собчак

Гоните ее из страны вместе с мамашей! Чтобы воздух чище стал!

татьяна кирк

Да при чём тут эта дешёвая выскочка ? Не она же будет учить детей, а оплачивать их обучение. А с паршивой овцы, хоть шерсти клок.