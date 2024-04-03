Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Помощь от Ксюши Собчак

Помощь от Ксюши Собчак

Дилетант о политике Знаете, я сегодня в первый раз, наверно, в жизни испытала на себе точное понимание того, что означает расхожая фраза "двойные стандарты".

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Гоните ее из страны вместе с мамашей! Чтобы воздух чище стал!
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2 час.
татьяна кирк
Да при чём тут эта дешёвая  выскочка ? Не она же будет учить детей, а оплачивать их обучение.  А с паршивой овцы, хоть шерсти клок.
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9 мин.
Светлана Позднякова
Дураку понятно,чему детей может научить Собчиха….Разве ей можно доверять деток?🤦🏻‍♀️Уж точно от неё никаких денег не надо….От ее денег смрадом воняет….
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3 мин.

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