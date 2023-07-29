Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Валерий Каулин

А действительно, что защищается под нейтральным флагом? В результате получаются предатели, в форме, без формы, которые попользовались Родиной и побежали туда, где, как они думают, кормёжка лучше. Таким нужно законодательно запретить возвращаться. Не соответствует Конституции? Так Конституция не Скрижали, её писали люди. Напишите новую!