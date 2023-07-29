Страна и люди

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Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Юрий Кот После громких заявлений человека мира Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.

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Комментарии
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fisher
Про ум и образование - это лишнее и к откровенному пренебрежению интересами Родины не имеет отношения.
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11 час.
Валерий Каулин
А действительно, что защищается под нейтральным флагом? В результате получаются предатели, в форме, без формы, которые попользовались Родиной и побежали туда, где, как они думают, кормёжка лучше. Таким нужно законодательно запретить возвращаться. Не соответствует Конституции? Так Конституция не Скрижали, её писали люди. Напишите новую!
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11 час.

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