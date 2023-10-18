Регионы УрФО получат 656 автобусов к февралю 2024 года. Карта

Автопарк УрФО пополнится на 656 автобусов, поставка ожидается к 1 февраля 2024 года. Обновить общественный транспорт получится благодаря специальным казначейским кредитам для УрФО на общую сумму 4,88 млрд рублей.
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