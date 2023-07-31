Военное обозрение

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Полковник ВС РФ: ВКС нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Полковник ВС РФ: ВКС нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

При нанесении ударов по четырём пунктам временной дислокации подразделений украинской армии на Соледаро-Артёмовском направлении «Южная» группировка войск задействовала авиацию.

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