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Вильфанд сообщил, что Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до минус 43 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы

Вильфанд сообщил, что Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до минус 43 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах РФ в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы.

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