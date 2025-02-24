Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Иван, ты шо, обидився?»

«Иван, ты шо, обидився?»

Вестник родимых болот Даже и не знаю, как можно сейчас объяснить судьбу Украины и украинцев без мистики, без Гоголя, без разных горних вещей, без религиозного, так сказать, фактора.

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