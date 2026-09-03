Сергей Обухов, КПРФ: На подготовке детей к школе «навариваются» все, кому не лень

Во что сегодня обходится 1 сентября Людмила Николаева Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Сергей Обухов Родители учеников начали собираться в школу.
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