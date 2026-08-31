Три новых причала откроют на Москве-реке до конца 2026 года. Они появятся на третьем маршруте — «Красные Холмы», на четвёртом — «Новодевичьи пруды» и «Воробьёвская набережная», рассказал мэр города Сергей Собянин.
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