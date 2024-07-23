«Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет»

Володин и делегация ГД в Гаване провели двустороннюю встречу со спикером нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и осудили политику США в отношении этой страны - ее экономическую блокаду и включение в список госдепа стран-спонсоров терроризма.