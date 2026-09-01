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Мировое обозрение

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Как военный совет в Филях решил судьбу Первой Отечественной войны

Как военный совет в Филях решил судьбу Первой Отечественной войны

Первого сентября 1812 года в подмосковной деревне Фили судьба России висела на волоске. После кровопролитной Бородинской битвы, где обе армии понесли колоссальные потери, русское командование оказалось перед мучительным выбором: дать новое сражение и рискнуть обескровить армию или отступить, отдав Наполеону Москву.

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