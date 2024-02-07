Дмитрий Чернышенко: «Наследие Сочи-2014 продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей – как и задумывал Путин»

Вице-премьер России возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. «Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер.
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