Дмитрий Чернышенко: «Наследие Сочи-2014 продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей – как и задумывал Путин»

Вице-премьер России возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. «Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер.