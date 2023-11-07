Комитет конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов РФ

Законопроект, дающий главе Соединенных Штатов Америки право конфисковывать активы РФ, а госсекретарю — передавать их в пользу Киева и международных организаций, был одобрен Комитетом по иностранным делам палаты представителей американского конгресса США.
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