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Гистадрут и руководство «Сасатек» утвердили соглашение о повышении зарплат на 10%

Гистадрут и руководство «Сасатек» утвердили соглашение о повышении зарплат на 10%

На севере Израиля, где рабочая реальность в последние годы слишком часто сопровождается сиренами и угрозой обстрелов, сотрудники завода «Сасатек» в промышленной зоне Дальтон получили весомую прибавку … .

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