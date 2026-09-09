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США и Европа смирились с продолжением войны на Украине – Bloomberg

США и Европа смирились с продолжением войны на Украине – Bloomberg

В США и Европе уже смирились с тем, что война на Украине продолжится и в 2027 году. Об этом, анализируя итоги визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, пишет агентство Bloomberg.

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