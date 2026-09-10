Огонь «зажег» в людях речь

Почему люди заговорили? Ученые предложили неожиданную гипотезу: возможно, всё дело в костре. Они собрали аргументы из разных дисциплин, чтобы показать, что вечерние посиделки у огня могли стать эволюционным толчком для развития сложной устной речи.
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