Огонь «зажег» в людях речь

Почему люди заговорили? Ученые предложили неожиданную гипотезу: возможно, всё дело в костре. Они собрали аргументы из разных дисциплин, чтобы показать, что вечерние посиделки у огня могли стать эволюционным толчком для развития сложной устной речи.