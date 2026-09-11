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RT Russia

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Ас-Сиси заявил о товарообороте России и Египта на уровне более $10 млрд

Ас-Сиси заявил о товарообороте России и Египта на уровне более $10 млрд

Объём товарооборота между Россией и Египтом превысил $10 млрд, страны также продолжают реализацию крупных совместных проектов.

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