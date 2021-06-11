Вспомнили про пенсионеров: Кто потеряет деньги с 1 августа

Время узнать правду!ПолитикаВспомнили про пенсионеров: Кто потеряет деньги с 1 августа Глава ФНПР Шмаков написал письмо Путину – просит восстановить справедливость и соблюдение Конституции.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаВсе только ухудшают жизнь пенсионеров, а Шмаков приспособленец, годами сидит на этом месте и никакой пользы от него нет.Василий ШафрановНезависимых профсоюзов в России не существует. от слова "совсем". И за права работников а тем более пенсионеров бороться абсолютно некому в нашем антинародном государстве. Я знаю, о чем говорю. Поскольку состоял много лет в профсоюзе, и он мне ничем не помог при спорном вопросе с работодателем.Регина СтаниславовнаМне тоже не помогли профсоюзы, да и другим тоже.Сама тоже была членом профкома.Николай ХоменкоПенсионеры,которые проработали честно всю жизнь, как бельмо в глазу у этих дармоедов, всё считают сколько пенсионеров на одного работающего, а почему не возникает вопрос: сколько дармоедов чиновников, депутатов, полиция, и бизнес-шоуменов на телевидение, правительство, (которые получают столько денег, что не сравнить с нищенскими пенсиями) на одного работающего. А сколько денег разворовывается, сколько выводят за рубеж, приобретают яхты и недвижимость, а сколько денежных средств выделяют Белорусии, прощают долги другим странам, и это как понимать?Комментировать
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