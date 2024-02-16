Лавров: позиция Британии в конфликте вокруг Украины более агрессивна, чем у США

Позиция Великобритании в конфликте вокруг Украины более агрессивна, чем у Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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