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Лавров: позиция Британии в конфликте вокруг Украины более агрессивна, чем у США

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Комментарии
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Ливень
и неудивительно, мелкобриты гадили сотнями лет России и по всей планете ещё задолго до возникновения северо недоамериканских штатов
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