В Петербурге окончательно отменили концерт Долиной

"Юбилей Ларисы Долиной в кругу друзей" в петербургском БКЗ "Октябрь" отменили.Концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который ранее переносили с февраля на ноябрь, не состоится вовсе.
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