Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Сергей Ветров, командир гаубичного артиллерийского взвода, получив координаты скопления живой силы противника, отдал приказ открыть огонь.
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