Валенсию затопило после сильного шторма

Фонтаны воды били из стоков и канализационных люков в Валенсии из-за шторма, сообщает 360.ru со ссылкой на местную жительницу.
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