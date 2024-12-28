ИКАО готова отправить своего эксперта на место крушения самолета в Актау

Об этом международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила на своей официальной странице. В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) ИКАО призывает государства-члены оказать всестороннее содействие в проведении всестороннего и независимого расследования.
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