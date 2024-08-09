В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»

Надежда Белугина

Надеемся на вас, ребята! Командир, коренастый, и собранный И для статности есть борода. Имя древнее с меткой особою: Ратибор – он бесстрашен всегда. За Изюм дали Орден за Мужество, И второй здесь, за бой под Днепром. Смел и опытен, в том преимущество, Вера в то, что врага разобьём. …Русский воин веками прославленный - Шёл к победе в огне и дыму, Предков, доблестных воинов ставленник: «Долг - Отечеству, честь – никому!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123040702726