8 августа к боевым действиям в Курской области подключились ветераны-"музыканты" из бывшего 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", группа "Аида" (где, собственно, тоже преобладают вагнера) из СпН "Ахмат" и бойцы интербригады "Пятнашка", также известной как "Дикая дивизия Донбасса".
В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»
Комментарии
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Надежда Белугина
Надеемся на вас, ребята! Командир, коренастый, и собранный И для статности есть борода. Имя древнее с меткой особою: Ратибор – он бесстрашен всегда. За Изюм дали Орден за Мужество, И второй здесь, за бой под Днепром. Смел и опытен, в том преимущество, Вера в то, что врага разобьём. …Русский воин веками прославленный - Шёл к победе в огне и дыму, Предков, доблестных воинов ставленник: «Долг - Отечеству, честь – никому!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123040702726
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17 час.
Маша Иванова
Да ни жалости ,ни пощады и не пленных.
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
А где Ахмат?
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