Лавров почтил память в Ереване: встреча с премьером и студентами запланирована

Сергей Лавров, глава МИД России, возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы в Ереване. Далее он проведет переговоры с армянскими лидерами и выступит перед студентами Российско-армянского университета.
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