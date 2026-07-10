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Новости Тамбова

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Юрист рассказала, почему нужно всегда брать чек в магазине

Юрист рассказала, почему нужно всегда брать чек в магазине

При покупке товаров в магазине стоит всегда брать чек - иначе можно лишиться гарантийного обслуживания, возможности вернуть товар и получить компенсацию при браке, рассказала РИА Новости юрист Лилия Ширяева.

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