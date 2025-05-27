За что боролись: как Европа пытается спасти давно уничтоженную ядерную энергетику

Борьба за энергосвободу расколола Европу на несколько лагерей. Одни требуют возобновить поставки российского газа, другие фантазируют о «зеленой революции», а третьи — призывают утвердить программу строительства новых атомных электростанций.
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