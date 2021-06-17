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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в мире преобладает индийский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в мире преобладает индийский штамм коронавируса

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у индийского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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