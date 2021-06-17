Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в мире преобладает индийский штамм коронавируса

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у индийского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.