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Польский генерал призвал Запад разрешить ВСУ бить по России

Польский генерал призвал Запад разрешить ВСУ бить по России

США и Германии стоит перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Wirtualna Polska.

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