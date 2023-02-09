Рой Джонс заявил, что может подготовить американских боксеров к ЧМ-23

Успешное участие мужской и женской сборных США по боксу в предстоящих чемпионатах мира может быть обеспечено, в том числе, из-за готовности прославленного боксёра Роя Джонса младшего оказать им помощь и поддержку, 9 февраля проинформировало ТАСС.