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Рой Джонс заявил, что может подготовить американских боксеров к ЧМ-23

Рой Джонс заявил, что может подготовить американских боксеров к ЧМ-23

Успешное участие мужской и женской сборных США по боксу в предстоящих чемпионатах мира может быть обеспечено, в том числе, из-за готовности прославленного боксёра Роя Джонса младшего оказать им помощь и поддержку, 9 февраля проинформировало ТАСС.

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