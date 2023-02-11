Военное обозрение

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Самолеты ВМС США и Германии летом 2022 года ежедневно летали над местами будущих взрывов на газопроводах СП и СП-2

Самолеты ВМС США и Германии летом 2022 года ежедневно летали над местами будущих взрывов на газопроводах СП и СП-2

В июне 2022 года страны НАТО проводили военные учения Baltops-22, в рамках которых самолеты морской авиации ВМС США и Германии регулярно кружили над местом, где затем произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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