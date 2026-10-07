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После слов дагестанки, потерявшей сына на войне, весь зал встал и плакал

После слов дагестанки, потерявшей сына на войне, весь зал встал и плакал

Автор: Илья Головнев "Зачем нам страна, где нас нет?". Мать солдата обратилась к России. Без слез слушать нельзя.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Георгийюра Гончар
Георгийюра Гончар

Опять упоминание Ленина в негативном ключе!!Ленин руководил страной в страшное время и сохранил её!!Он в 5 раз меньше был у власти чем Путин!! Он умер в 53 года!!И всё равно он виноват в том что творится в стране!!Это как утверждение "о плоской Земле"!!

Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

НИЗКИЙ ПОКЛОН МАТЕРИ ГЕРОЯ, ДА БЛАГОСЛОВИТ И ПОМОЖЕТ ЕЙ ГОСПОДЬ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СЫНУ ГЕРОЮ СВО И ВСЕМ ПАВШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ ЗА РОДИНУ РОССИЮ !!!!! СЛАВА ВСЕМ СЫНАМ ГЕРОЯМ ВОИНАМ РОССИИ, КОТОРЫЕ ВОЮЮТ С бандеровской нечестью!!! ГОСУДАРСТВО РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НЕ ЗАБОТИТСЯ О ТАКИХ ВЕЛИКИХ МАТЕРЯХ - ПОЧЕТ МАТЕРИ ГЕРОЯ И СЛАВА!!!! МАМА ГЕРОЯ ОТДАЛА ЕДИНСТВЕННОГО СЫНА И ЭТО ОГРОМНЫЙ ПОДВИГ ПЕРЕД ВСЕМ КОРЕННЫМ НАРОДОМ РОССИИ!!! ТАКИМ МАТЕРЯМ ГЕРОЯ РОССИИ НУЖНО ДАВАТЬ!!!!