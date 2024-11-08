В Германии рассказали о возможных последствиях распада коалиции Шольца для Украины

Репке: распад коалиции Шольца может оставить Украину без обещанной помощи Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых» в Германии может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Кмеву.