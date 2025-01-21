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Заседание Республиканского совета руководителей учреждений специального образования.

Заседание Республиканского совета руководителей учреждений специального образования.

12 декабря 2024 г. на базе государственного учреждения образования ´Академия образования´ (г. Минск) состоялось расширенное заседание Республиканского совета руководителей учреждений специального образования по вопросам организации образовательного процесса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, в котором приняли участие директор  .

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