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Царьград

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"Эффектно, но глупо": Опозорился с первой угрозы. Подоляка объяснил, что означает "ультиматум" Трампа

"Эффектно, но глупо": Опозорился с первой угрозы. Подоляка объяснил, что означает "ультиматум" Трампа

Военный эксперт Юрий Подоляка объяснил, что означает "ультиматум" президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, Трамп опозорился с первой угрозы.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Так эти товары больше США нужны, а мы их можем просто начать складировать до той поры пока пиндосы сами это не осознают, а потом продать по тройной цене и не за земные фантики, а за реальное золото, только и всего! Трамп просто стреляет [очередной раз] себе в ногу, только и всего!
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