"Эффектно, но глупо": Опозорился с первой угрозы. Подоляка объяснил, что означает "ультиматум" Трампа

ИМ

Ильдус Мамлеев

Так эти товары больше США нужны, а мы их можем просто начать складировать до той поры пока пиндосы сами это не осознают, а потом продать по тройной цене и не за земные фантики, а за реальное золото, только и всего! Трамп просто стреляет [очередной раз] себе в ногу, только и всего!