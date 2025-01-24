Проект реконструкции Ленинградского зоопарка создадут к лету 2025 года

Ленинградский зоопарк планируют обновить. Проект реконструкции появится уже летом текущего года. Концепция реконструкции зоопарка должна появился до лета, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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