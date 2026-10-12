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В ЕС могут расширить санкции против РФ и открыть новые блоки переговоров с Украиной

В ЕС могут расширить санкции против РФ и открыть новые блоки переговоров с Украиной

Еврокомиссия и Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в Люксембурге провели обсуждение дальнейших шагов по антироссийским ограничениям и евроинтеграции Киева.

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