Бирюзовые габариты скоро станут нормой

Бирюзовые габаритные огни впервые получил Mercedes-Benz EQS для движения с функцией Drive Pilot.Mercedes-Benz стал первым производителем автомобилей в мире, получившим в США разрешение на использование специальных габаритных огней для автоматизированного вождения.
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