Знаменитости-именинники, рожденные 26-31 декабря

МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ – народный артист СССР и Грузии, выдающийся российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и оператор - 28 декабря у него исполняется 118 годовщина рождения Михаил Константинович Калатозов (урожденный Калатозишвили)родился в 1903 г.