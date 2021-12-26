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Знаменитости-именинники, рожденные 26-31 декабря

Знаменитости-именинники, рожденные 26-31 декабря

МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ – народный артист СССР и Грузии, выдающийся российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и оператор - 28 декабря у него исполняется 118 годовщина рождения Михаил Константинович Калатозов (урожденный Калатозишвили)родился в 1903 г.

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