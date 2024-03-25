Аванесян не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Майами

Элина Аванесян не справилась с Даниэль Коллинз, отобрав у нее только три гейма. В Майами прошел матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Элина Аванесян встречалась с Даниэль Коллинз.