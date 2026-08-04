Происшествия
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Происшествия

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В Воронежской области полицейскими задержан местный житель за хранение крупной партии наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Лискинскому району получили оперативную информацию о хранении ранее судимым за аналогичные преступления 44-летним местным жителем наркотических веществ.

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