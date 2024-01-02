После массированного удара по Белгороду 30 декабря многие задавались вопросом: как так произошло? Ведь у нас мощная система ПВО.
Враг нашёл уязвимое место русских. До роковой ошибки один шаг
Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Разве можно кричать какие-то обвинения в адрес наших военных, здесь кто кого переиграет, кто кого перехитрит, наши и так молодцы сбивают много,но нельзя 100%все уничтожить.
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5 час.
Сергей Николаевич
Пока не будут перекрыты границы хохлостана и не будет закрыто небо над ними так все и будет продолжаться будут гибнуть мирные и наши бойцы.
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41 мин.
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