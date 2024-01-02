Враг нашёл уязвимое место русских. До роковой ошибки один шаг

Разве можно кричать какие-то обвинения в адрес наших военных, здесь кто кого переиграет, кто кого перехитрит, наши и так молодцы сбивают много,но нельзя 100%все уничтожить.

Сергей Николаевич

Пока не будут перекрыты границы хохлостана и не будет закрыто небо над ними так все и будет продолжаться будут гибнуть мирные и наши бойцы.