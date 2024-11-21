День Военной присяги в России

21 ноября в России отмечается новая памятная дата – День военной присяги. Этот праздник был учрежден в 2023 году указом Президента РФ и включен в перечень памятных дат с целью подчеркнуть важность военной службы, а также укрепить патриотизм и уважение к защитникам Отечества.