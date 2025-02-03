Трамп намерен в ближайшие сутки поговорить с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен в ближайшие сутки провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
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